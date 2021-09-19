Статистика COVID в Украине: заболели 422 ребенка

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, а 546 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 19 сентября.





Сообщается, что среди 3983 новых больных - 422 ребенка. Заразились также 52 медработника.





Показатели заболеваемости COVID-19 стабильно упали на выходных. Накануне коронавирус диагностировали у 6234 человек, 16 сентября - у 5744.





Статистика COVID-19 по областям Украины:





Киев - 161 случай

Винницкая область - 113 случаев

Волынская область - 98 случаев

Днепропетровская область - 300 случаев

Донецкая область - 134 случая

Житомирская область - 171 случай

Закарпатская область - 22 случая

Запорожская область - 123 случая

Ивано-Франковская область - 127 случаев

Киевская область - 103 случая

Кировоградская область - 10 случаев

Луганская область - 64 случая

Львовская область - 246 случаев

Николаевская область - 112 случаев

Одесская область - 319 случаев

Полтавская область - 14 случаев

Ровенская область - 70 случаев

Сумская область - 121 случай

Тернопольская область - 215 случаев

Харьковская область - 610 случаев

Херсонская область - 239 случаев

Хмельницкая область - 291 случай

Черкасская область - 43 случая

Черновицкая область - 219 случаев

Черниговская область - 58 случаев





Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 348 381 человек, из них 2 230 852 выздоровели, летальных случаев - 54 875.





По числу заболевших 19 сентября Украина находится на 18 месте в мире или на восьмом в Европе. Первая тройка: США, Индия и Бразилия.











