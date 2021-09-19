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Украина
19 сентября 21, 12:31
Статистика COVID в Украине: заболели 422 ребенка
COVID-19
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По числу заболевших 19 сентября Украина находится на 18 месте в мире или на восьмом в Европе. Первая тройка: США, Индия и Бразилия.
За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, а 546 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 19 сентября.

Сообщается, что среди 3983 новых больных - 422 ребенка. Заразились также 52 медработника.

Показатели заболеваемости COVID-19 стабильно упали на выходных. Накануне коронавирус диагностировали у 6234 человек, 16 сентября - у 5744.

Статистика COVID-19 по областям Украины:

Киев - 161 случай
Винницкая область - 113 случаев
Волынская область - 98 случаев
Днепропетровская область - 300 случаев
Донецкая область - 134 случая
Житомирская область - 171 случай
Закарпатская область - 22 случая
Запорожская область - 123 случая
Ивано-Франковская область - 127 случаев
Киевская область - 103 случая
Кировоградская область - 10 случаев
Луганская область - 64 случая
Львовская область - 246 случаев
Николаевская область - 112 случаев
Одесская область - 319 случаев
Полтавская область - 14 случаев
Ровенская область - 70 случаев
Сумская область - 121 случай
Тернопольская область - 215 случаев
Харьковская область - 610 случаев
Херсонская область - 239 случаев
Хмельницкая область - 291 случай
Черкасская область - 43 случая
Черновицкая область - 219 случаев
Черниговская область - 58 случаев

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 348 381 человек, из них 2 230 852 выздоровели, летальных случаев - 54 875.

По числу заболевших 19 сентября Украина находится на 18 месте в мире или на восьмом в Европе. Первая тройка: США, Индия и Бразилия.



Источник: https://korrespondent.net/
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