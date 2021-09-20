Под Киевом после вакцинации умер студент

В Киевской области, в Буче, после вакцинации против коронавируса умер 19-летний студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", Владимир Сало. Об этом в воскресенье, 19 сентября, говорится на официальном сайте учебного заведения.

В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состояние ухудшилось.





"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.





Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи с с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.





"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.





В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".





Окончательное заключение о причине смерти будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.



