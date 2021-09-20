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20 сентября 21, 11:52
Под Киевом после вакцинации умер студент
вакцина
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Прибывшие на место ЧП медики реанимировали пострадавшего на протяжении часа, но это не принесло результата.
В Киевской области, в Буче, после вакцинации против коронавируса умер 19-летний студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", Владимир Сало. Об этом в воскресенье, 19 сентября, говорится на официальном сайте учебного заведения.
В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состояние ухудшилось. 

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.

Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи с с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.

В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".

Окончательное заключение о причине смерти будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Источник: https://korrespondent.net/
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