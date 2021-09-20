Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано восемь нарушений режима "тишины". Из них два раза враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает штаб ООС.





"Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, которое противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм. Вблизи Майорского сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ", - говорится в сообщении.





В направлении Луганского и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





У Орехово были использованы автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.





Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа Квадрокоптер, с помощью которого сепаратисты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.





Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь. Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья удовлетворительное.





Ранее сообщалось, что сепаратисты на Донбассе провели стрельбы. В итоге пострадали мирные жители. Также были повреждены церковь, магазин и дом культуры.



