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Новости
Украина
20 сентября 21, 12:04
Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ
Донбасс
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Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками возросла.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано восемь нарушений режима "тишины". Из них два раза враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает штаб ООС.

"Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, которое противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм. Вблизи Майорского сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ", - говорится в сообщении.

В направлении Луганского и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Орехово были использованы автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа Квадрокоптер, с помощью которого сепаратисты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь. Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что сепаратисты на Донбассе провели стрельбы. В итоге пострадали мирные жители. Также были повреждены церковь, магазин и дом культуры.

Источник: https://korrespondent.net/
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