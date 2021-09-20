С начала пандемии в Украине 55 тысяч COVID-смертей

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 275 детей и 22 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





За сутки вирус унес жизни 44 украинцев. Всего же с начала пандемии в Украине от коронавируса скончалось 54 919 человек.





Также за минувшие сутки госпитализированы 1 255 человек, выздоровели - 565 человек.





За сутки протестировано методом ПЦР 13 058 человек, методом ИФА 2 011 человек, экспресс-тестами 9 723 человека.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, в Киеве (183), а также в Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.





За все время пандемии в Украине заболело 2 350 646 человек, недуг победили 2 231 417 человек, было проведено ПЦР-тестов – 12 484 445.



