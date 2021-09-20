В Украине сократились темпы вакцинации

За последние сутки количество сделанных прививок в Украине сократилось на треть по сравнению с днем ранее, и составило 36 тысяч. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.





"36 029 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 19 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы - 14 911 человек", - говорится в сообщении.





В течение суток работали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.



