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Украина
20 сентября 21, 12:23
В Украине сократились темпы вакцинации
вакцина
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В стране полностью иммунизированы 5 152 834 человек. За минувшие сутки сделали 36 тысяч прививок.
За последние сутки количество сделанных прививок в Украине сократилось на треть по сравнению с днем ранее, и составило 36 тысяч. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"36 029 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 19 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы - 14 911 человек", - говорится в сообщении.

В течение суток работали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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