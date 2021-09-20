В Украине стартуют учения Rapid Trident

В Украине в понедельник, 20 сентября, стартуют масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021, которых примут участие шесть тысяч военных из 15 стран. Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.





Механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий.





От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.





К проведению учений готовы иностранные партнеры, среди которых - военные из Соединенных Штатов 81st Stryker Brigade Combat Team.





Учения стартуют на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области, и продляться до 1 октября.



