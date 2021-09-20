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Новости
Украина
20 сентября 21, 12:58
В Украине стартуют учения Rapid Trident
военные учения
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От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.
В Украине в понедельник, 20 сентября, стартуют масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021, которых примут участие шесть тысяч военных из 15 стран. Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий.

От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.

К проведению учений готовы иностранные партнеры, среди которых - военные из Соединенных Штатов 81st Stryker Brigade Combat Team.

Учения стартуют на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области, и продляться до 1 октября.

Источник: https://korrespondent.net/
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