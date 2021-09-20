На западе Украины - угроза подтоплений

В западных областях Украины из-за дождей может подняться уровень воды в реках. В регионе есть угроза подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





"20-21 сентября в реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м. На реке Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ (первый уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.





Помимо этого 20 и 21 сентября на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 метров над уровнями без негативных последствий.



