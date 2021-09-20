Вступили в силу новые карантинные правила

В Украине в понедельник, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные ограничения. Они предусмотрены соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины от 13 сентября.





Кроме введения адаптивного карантина, который будет вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, вступят в силу также COVID-сертификаты.





Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (желтую или зеленую отметку) и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый желтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.





В случае введения желтого уровня эпидемической опасности упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.





В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.





Отмечается, что окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.





В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.





Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов, "зеленого" COVID-сертификата.





В то же время лицо, пересекающее границу Украины, при условии наличия "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 может не проходить самоизоляцию. Это также касается лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.



