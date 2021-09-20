Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.23
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 сентября 21, 13:02
Вступили в силу новые карантинные правила
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В случае введения "желтый" зоны, COVID-сертификаты у 80% посетителей заведения дадут возможность смягчить ограничения.
В Украине в понедельник, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные ограничения. Они предусмотрены соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины от 13 сентября.

Кроме введения адаптивного карантина, который будет вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, вступят в силу также COVID-сертификаты.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (желтую или зеленую отметку) и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый желтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

Отмечается, что окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов, "зеленого" COVID-сертификата.

В то же время лицо, пересекающее границу Украины, при условии наличия "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 может не проходить самоизоляцию. Это также касается лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
ЕС первыми признал швейцарские COVID-сертификаты
Венгрия ослабила правила въезда для украинцев
Финляндия изменила правила пересечения границы
Для паломников в Украине изменят правила въезда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Донецкой области произошло землетрясение
noimageНа западе Украины - угроза подтоплений
noimageВ Украине стартуют учения Rapid Trident
noimageВ Украине сократились темпы вакцинации
noimageС начала пандемии в Украине 55 тысяч COVID-смертей
Лента новостей