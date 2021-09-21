Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Завтра, 21 сентября, у православных христиан наступит значимый день – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.





Этот праздник посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери нашего Господа Иисуса Христа.

Богоматерь всегда почиталась как помощница и заступница всех людей, а также покровительница женщин , незамужних девушек, матерей.









В народе праздники, связанные с Богородицей, также получили свои названия:





Успение Пресвятой Богородицы – Первая Пречистая ;

Рождество Пресвятой Богородицы – Вторая Пречистая .

С этим праздником связано много традиций и примет, а также важных запретов , которые ни в коем случае нельзя нарушать.









Изображение молящейся Богоматери (Оранты) в Софийском соборе в Киеве







Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы





- Как во все значимые православные праздники, в день Рождества Богородицы накладываются строгие запреты на тяжелую физическую и грязную работу , а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д.





- В этот святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться , скандалить, желать кому-то зла, сквернословить.





- Светлый праздник Рождества Девы Марии нужно провести в приподнятом и радостном настроении, а вот пребывать в печали и разочаровании совсем неуместно.





- В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь .





- Существует запрет на остатки пищи после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам.





- В этот святой день ни в коем случае нельзя быть безразличными к чужим просьбам. Не проходите мимо нищих, не подав им еду или милостыню .





Особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными .







Поверья и приметы

В народе день Рождества Пресвятой Богородицы имеет и другие названия: Вторая Пречистая, Осенины (согласно народному календарю, именно в этот день приходит осень) и Оспожинки (крестьяне на Рождества Пресвятой Богородицы обычно отмечают праздник урожая).

В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину. В народе считалось, что "як вип`єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий". Считается, что если в этот день заключить брак, то он будет долгим и счастливым.

Приметы:

- Если в этот день хорошая погода — осень будет теплой; - Если утром туман – стоит ждать дождей; - Если утром пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима выдастся холодной; - Если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве – не стоит ждать много снега зимой; - Если девушка в этот день умоется до восхода солнца – то в этом же году выйдет замуж; - Если сжечь старые обувь и одежду, можно снять любую порчу, сглаз и даже проклятие; - Если птицы летают высоко — зима придет нескоро, а вот если низко — пора доставать теплую одежду.



