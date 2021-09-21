Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Завтра, 21 сентября, у православных христиан наступит значимый день – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Этот праздник посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери нашего Господа Иисуса Христа.
Богоматерь всегда почиталась как помощница и заступница всех людей, а также покровительница женщин , незамужних девушек, матерей.
В народе праздники, связанные с Богородицей, также получили свои названия:
Успение Пресвятой Богородицы – Первая Пречистая ;
Рождество Пресвятой Богородицы – Вторая Пречистая .
С этим праздником связано много традиций и примет, а также важных запретов , которые ни в коем случае нельзя нарушать.
Изображение молящейся Богоматери (Оранты) в Софийском соборе в Киеве
Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы
- Как во все значимые православные праздники, в день Рождества Богородицы накладываются строгие запреты на тяжелую физическую и грязную работу , а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д.
- В этот святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться , скандалить, желать кому-то зла, сквернословить.
- Светлый праздник Рождества Девы Марии нужно провести в приподнятом и радостном настроении, а вот пребывать в печали и разочаровании совсем неуместно.
- В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь .
- Существует запрет на остатки пищи после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам.
- В этот святой день ни в коем случае нельзя быть безразличными к чужим просьбам. Не проходите мимо нищих, не подав им еду или милостыню .
Особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными .
Поверья и приметы
В народе день Рождества Пресвятой Богородицы имеет и другие названия: Вторая Пречистая, Осенины (согласно народному календарю, именно в этот день приходит осень) и Оспожинки (крестьяне на Рождества Пресвятой Богородицы обычно отмечают праздник урожая).
В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину. В народе считалось, что "як вип`єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий". Считается, что если в этот день заключить брак, то он будет долгим и счастливым.
Приметы:
- Если в этот день хорошая погода — осень будет теплой;
- Если утром туман – стоит ждать дождей;
- Если утром пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима выдастся холодной;
- Если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве – не стоит ждать много снега зимой;
- Если девушка в этот день умоется до восхода солнца – то в этом же году выйдет замуж;
- Если сжечь старые обувь и одежду, можно снять любую порчу, сглаз и даже проклятие;
- Если птицы летают высоко — зима придет нескоро, а вот если низко — пора доставать теплую одежду.