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20 сентября 21, 22:21
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
Рождество Пресвятой Богородицы
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21 сентября в Рождество Богородицы нельзя выполнять грязную и тяжелую работу, отказывать в просьбах, ссориться и желать кому-то зла.
Завтра, 21 сентября, у православных христиан наступит значимый день – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Этот праздник посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери нашего Господа Иисуса Христа.
Богоматерь всегда почиталась как помощница и заступница всех людей, а также покровительница женщин , незамужних девушек, матерей.


В народе праздники, связанные с Богородицей, также получили свои названия:

Успение Пресвятой Богородицы – Первая Пречистая ;
Рождество Пресвятой Богородицы – Вторая Пречистая .
 
С этим праздником связано много традиций и примет, а также важных запретов , которые ни в коем случае нельзя нарушать.


Изображение молящейся Богоматери (Оранты) в Софийском соборе в Киеве

Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы

- Как во все значимые православные праздники, в день Рождества Богородицы накладываются строгие запреты на тяжелую физическую и грязную работу , а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д.

- В этот святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться , скандалить, желать кому-то зла, сквернословить.

- Светлый праздник Рождества Девы Марии нужно провести в приподнятом и радостном настроении, а вот пребывать в печали и разочаровании совсем неуместно.

- В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь .

- Существует запрет на остатки пищи после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам.

- В этот святой день ни в коем случае нельзя быть безразличными к чужим просьбам. Не проходите мимо нищих, не подав им еду или милостыню .

Особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными .


Поверья и приметы

В народе день Рождества Пресвятой Богородицы имеет и другие названия: Вторая Пречистая, Осенины (согласно народному календарю, именно в этот день приходит осень) и Оспожинки (крестьяне на Рождества Пресвятой Богородицы обычно отмечают праздник урожая).

В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину. В народе считалось, что "як вип`єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий". Считается, что если в этот день заключить брак, то он будет долгим и счастливым.

Приметы:

- Если в этот день хорошая погода — осень будет теплой;
- Если утром туман – стоит ждать дождей;
- Если утром пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима выдастся холодной;
- Если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве – не стоит ждать много снега зимой;
- Если девушка в этот день умоется до восхода солнца – то в этом же году выйдет замуж;
- Если сжечь старые обувь и одежду, можно снять любую порчу, сглаз и даже проклятие;
- Если птицы летают высоко — зима придет нескоро, а вот если низко — пора доставать теплую одежду.

Источник: lifehack.segodnya.ua/
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