Названы кандидаты на пост главы Аппарата Рады

Фракция Слуга народа избрала трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной Рады. Среди них Вячеслав Штучный, который уже возглавлял Аппарат парламента с сентября 2019 года по июль 2020 года. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции СН в Раде Юлия Палийчук в понедельник, 20 сентября.
По ее словам, будут предложены такие кандидаты:
Вячеслав Штучный – экс-руководитель Аппарата;
Александр Копыленко – нардеп от СН;
Павел Фролов – нардеп от СН.
"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", – рассказала Палийчук.
В свою очередь глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге сообщил, что Штучный ушел с должности из-за конфликта с "непосредственным руководителем". Но теперь его снова будут предлагать на этот пост.