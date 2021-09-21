Названы кандидаты на пост главы Аппарата Рады

Фракция Слуга народа избрала трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной Рады. Среди них Вячеслав Штучный, который уже возглавлял Аппарат парламента с сентября 2019 года по июль 2020 года. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции СН в Раде Юлия Палийчук в понедельник, 20 сентября.





По ее словам, будут предложены такие кандидаты:





Вячеслав Штучный – экс-руководитель Аппарата;

Александр Копыленко – нардеп от СН;

Павел Фролов – нардеп от СН.





"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", – рассказала Палийчук.





В свою очередь глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге сообщил, что Штучный ушел с должности из-за конфликта с "непосредственным руководителем". Но теперь его снова будут предлагать на этот пост.



