Ситуация с запасами угля на ТЭС улучшается

Ситуация с запасами угля на тепловых электростанциях в Украине улучшается третью неделю подряд. Об этом сообщает Укрэнерго в понедельник, 20 сентября.





"На складах ТЭС продолжает улучшаться ситуация с накоплением угля. По состоянию на утро 20 сентября на складах ТЭС находится 852,6 тыс. тонн угля, что на 15,5% больше, чем на утро 1 сентября (в 738,3 тыс. тонн)", - сказано в сообщении.





Запасы газового угля выросли на 28,1% - до 639,2 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 10,9%, до 213,4 тыс. тонн.





При этом за последние десять дней среднесуточные поставки угля составили 54,4 тыс. тонн, тогда как расход - 49,4 тыс. тонн.



