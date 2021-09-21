Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.69
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 сентября 21, 10:15
Ситуация с запасами угля на ТЭС улучшается
ТЭС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Улучшение наблюдается уже третью неделю подряд. В среднем за сутки поставляется на пять тонн больше угля, чем расходуется.
Ситуация с запасами угля на тепловых электростанциях в Украине улучшается третью неделю подряд. Об этом сообщает Укрэнерго в понедельник, 20 сентября.

"На складах ТЭС продолжает улучшаться ситуация с накоплением угля. По состоянию на утро 20 сентября на складах ТЭС находится 852,6 тыс. тонн угля, что на 15,5% больше, чем на утро 1 сентября (в 738,3 тыс. тонн)", - сказано в сообщении.

Запасы газового угля выросли на 28,1% - до 639,2 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 10,9%, до 213,4 тыс. тонн.

При этом за последние десять дней среднесуточные поставки угля составили 54,4 тыс. тонн, тогда как расход - 49,4 тыс. тонн.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Как украинские ТЭЦ собираются экономить
В Донецкой области встали ТЭС из-за проблем с углем
"Укрэнерго" о ситуации с ТЭС
У ТЭС недостаточно запасов угля - Минэнерго
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ
noimageПрезидент о Железном куполе: Еще рано говорить
noimageЗеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН
noimageВ Украине резко ускорились темпы вакцинации
noimageВ Украине начинает работу миссия МВФ
Лента новостей