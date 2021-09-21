В Украине 99% жертв COVID не вакцинированы - МОЗ

Более 99% смертей от коронавируса в Украине приходится на невакцинированных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV в понедельник, 20 сентября.





"Сегодня COVID-19 - это пандемия невакцинированных людей. Мы сделали анализ, что происходит в стране с 15 июня по 15 сентября ... 99,2% летальных случаев - это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь", - сказал Ляшко.





В целом с начала кампании иммунизации суммарное количество сделанных прививок составляет 11 456 848. Из них получили 1 дозу - 6304014 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5152834 (из них двое получили 1 дозу за рубежом).



