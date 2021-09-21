Зеленский прибыл в США

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом вечером в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.





Отмечается, что в Нью-Йорке украинский лидер выступит на общих дебатах ГА ООН. Также у него запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций.





Кроме того, в ходе двухдневного визита Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.





Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба информировал, что президент Украины в США 21 и 22 сентября намерен обсудить с мировыми лидерами, включая генсеков ООН и НАТО, вопросы противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19 и Крыма.



