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Украина
21 сентября 21, 10:23
Зеленский прибыл в США
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в Штатах.
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом вечером в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в Нью-Йорке украинский лидер выступит на общих дебатах ГА ООН. Также у него запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций.

Кроме того, в ходе двухдневного визита Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба информировал, что президент Украины в США 21 и 22 сентября намерен обсудить с мировыми лидерами, включая генсеков ООН и НАТО, вопросы противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19 и Крыма.

Источник: https://korrespondent.net/
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