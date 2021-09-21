Турция назвала "выборы" в Крыму неправомерными

Турецкая Республика не признает результаты "выборов" в Госдуму России, проведенные на территории Крыма. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявили в Министерстве иностранных дел страны.





В ведомстве подчеркнули, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма.





"На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - говорится в заявлении.





Напомним, российские выборы на украинской территории не признали также в Вашингтоне. Госдеп США выразил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.



