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Новости
Украина
21 сентября 21, 10:25
Турция назвала "выборы" в Крыму неправомерными
Турция
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Анкара отказывается признавать российские "выборы", что прошли в Крыму, поскольку считает незаконным присоединение полуострова.
Турецкая Республика не признает результаты "выборов" в Госдуму России, проведенные на территории Крыма. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

В ведомстве подчеркнули, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма.

"На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - говорится в заявлении.

Напомним, российские выборы на украинской территории не признали также в Вашингтоне. Госдеп США выразил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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