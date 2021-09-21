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Новости
Украина
21 сентября 21, 10:27
Швейцария отправила на Донбасс 140 грузовиков гумпомощи
гумпомощь
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Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 миллионов швейцарских франков.
С 1 по 16 сентября этого года представители Отдела гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству доставили в Донецкую и Луганскую области гумпомощь общим весом 2,3 тысячи тонн. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, гуманитарный груз включал:

химикаты для очистки воды, оборудование и запчасти к нему, используемые на водоочистных предприятиях КП Вода Донбасса;
медицинское оборудование;
1,5 миллиона единиц экспресс-тестов на COVID-19;
30 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что для доставки груза, часть которого выделена из запасов фармацевтической службы вооруженных сил Швейцарии и Федерального управления здравоохранения, потребовалось 138 грузовиков.

"Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 миллионов швейцарских франков, и это самая большая по масштабам помощь от Швейцарии за период с 2015 года", - отметили в министерстве.

Как сообщается, в целом за шесть лет Швейцария передала на восток Украины более 15,5 тысячи тонн гуманитарной помощи стоимостью почти 27 миллионов швейцарских франков.

Источник: https://korrespondent.net/
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