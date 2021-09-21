Швейцария отправила на Донбасс 140 грузовиков гумпомощи

С 1 по 16 сентября этого года представители Отдела гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству доставили в Донецкую и Луганскую области гумпомощь общим весом 2,3 тысячи тонн. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.





Так, гуманитарный груз включал:





химикаты для очистки воды, оборудование и запчасти к нему, используемые на водоочистных предприятиях КП Вода Донбасса;

медицинское оборудование;

1,5 миллиона единиц экспресс-тестов на COVID-19;

30 аппаратов искусственной вентиляции легких.





Отмечается, что для доставки груза, часть которого выделена из запасов фармацевтической службы вооруженных сил Швейцарии и Федерального управления здравоохранения, потребовалось 138 грузовиков.





"Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 миллионов швейцарских франков, и это самая большая по масштабам помощь от Швейцарии за период с 2015 года", - отметили в министерстве.





Как сообщается, в целом за шесть лет Швейцария передала на восток Украины более 15,5 тысячи тонн гуманитарной помощи стоимостью почти 27 миллионов швейцарских франков.



