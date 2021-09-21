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Новости
Украина
21 сентября 21, 10:29
Ляшко допускает обязательную COVID-вакцинацию
Виктор Ляшко
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Также глава Минздрава анонсировал массовую иммунизацию от коронавируса среди подростков в возрасте от 12 лет.
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от коронавируса есть. Об этом шла речь в эфире программы Свобода слова в понедельник, 20 сентября.

Так, на вопрос ведущего, допускает ли министр обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: "Предполагаю".

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. 
Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил глава МОЗ.

В то же время Ляшко анонсировал массовую вакцинацию среди подростков в возрасте от 12 лет.

"Всему свое время", - сказал при этом он и напомнил, что в приоритете остаются люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.

Ранее министр заявил, что в Украине 99,2% умерших от коронавируса между 15 июня и 15 сентября жителей страны не были вакцинированы.

Источник: https://korrespondent.net/
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