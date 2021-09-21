Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.69
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 сентября 21, 10:30
На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано шесть нарушений режима "тишины". Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка. Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм. В направлении Новоалександровка противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

У Широкино сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Каменки противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь. Бойца отправили в госпиталь. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В ВСУ подвели итоги суток обострения на Донбассе
Сутки в ООС: девять обстрелов, ранены два бойца
Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых
Сутки на Донбассе: один погибший, трое раненых
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ
noimageПрезидент о Железном куполе: Еще рано говорить
noimageЗеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН
noimageВ Украине резко ускорились темпы вакцинации
noimageВ Украине начинает работу миссия МВФ
Лента новостей