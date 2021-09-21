На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано шесть нарушений режима "тишины". Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.





"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка. Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм. В направлении Новоалександровка противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.





У Широкино сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





В районе Каменки противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.





Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь. Бойца отправили в госпиталь. Его состояние здоровья удовлетворительное.



