В Украине число COVID-случаев выросло в два раза

В Украине за сутки зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.





Также за минувшие 24 часа было госпитализировано 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.





За сутки вирус забрал жизни 137 украинцев. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 55 056 летальных исходов.





За сутки протестировано методом ПЦР 30 563 человека, методом ИФА – 7 718 человек, экспресс-тестами – 25 692 человека.





Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие 24 часа зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).





За все время пандемии в Украине заболело – 2 355 805 человек; выздоровели – 2 233 573 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 515 008.



