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Новости
Украина
21 сентября 21, 10:33
В Украине число COVID-случаев выросло в два раза
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За все время пандемии в Украине заболело 2 355 805 человек. Летальных исходов от коронавируса - 55 056.
В Украине за сутки зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.

Также за минувшие 24 часа было госпитализировано 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.

За сутки вирус забрал жизни 137 украинцев. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 55 056 летальных исходов.

За сутки протестировано методом ПЦР 30 563 человека, методом ИФА – 7 718 человек,  экспресс-тестами – 25 692 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие 24 часа зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).

За все время пандемии в Украине заболело – 2 355 805 человек; выздоровели – 2 233 573 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 515 008.

Источник: https://korrespondent.net/
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