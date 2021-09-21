Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.69
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 сентября 21, 10:36
В Украине начинает работу миссия МВФ
МВФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Миссия обсудит с украинской властью пересмотр программы, поддерживаемой МВФ. Встречи пройдут онлайн.
Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Планируется обсуждение с правительством программы, которую поддерживает МВФ и, возможно, она будет пересмотрена. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства МВФ в Украине.

Главой миссии является Иванна Владкова Голлар. Ранее она была главой миссий в Молдове и Северной Македонии.

"Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", - сказал постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит? Подводные камни
У Зеленского ожидают транш МВФ на $700 млн в сентябре
В ОПУ рассказали, на что потратят деньги МВФ
В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ
noimageПрезидент о Железном куполе: Еще рано говорить
noimageЗеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН
noimageВ Украине резко ускорились темпы вакцинации
noimageВ Украине число COVID-случаев выросло в два раза
Лента новостей