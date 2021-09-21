В Украине резко ускорились темпы вакцинации

За минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек, что в три раза превышает показатель предыдущего дня. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827.





За прошедшие сутки население вакцинировали:





794 мобильные бригады,

2 814 пунктов прививания;

338 центров вакцинации.





Всего, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек.





В частности, получили одну дозу вакцины - 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек.





В Украине в общем количестве уже проведено 11 565 584 прививки.



