Президент о Железном куполе: Еще рано говорить

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, прокомментировал информацию СМИ о возможных поставках в Украину американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол).





"Относительно Железного купола еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу Дом.





В первую очередь президент ожидает реакции США на план трансформации оборонного сектора Украины, который он недавно презентовал в США.





"Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительно оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами", - рассказал Зеленский.





При этом он отметил, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.



