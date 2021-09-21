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Новости
Украина
21 сентября 21, 11:02
Президент о Железном куполе: Еще рано говорить
оборона
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Зеленский прокомментировал информацию о предложении в США передать Украине системы ПВО.
Президент Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, прокомментировал информацию СМИ о возможных поставках  в Украину американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол).

"Относительно Железного купола еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу Дом.

В первую очередь президент ожидает реакции США на план трансформации оборонного сектора Украины, который он недавно презентовал в США.

"Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительно оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами", - рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

Источник: https://korrespondent.net/
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