В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ

В ходе консультаций с миссией МВФ будут обсуждаться реформы в Украине и госбюджет. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в Facebook.





"Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год", - написала она.





По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач властей, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.





Напомним, власти Украины рассчитывают получить транш МВФ в 750 млн долларов в конце ноября - декабре.



