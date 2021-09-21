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Украина
21 сентября 21, 12:19
В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ
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Сегодня в Украине начала работу в виртуальном режиме миссия МВФ. В ходе переговоров будут обсуждать реформы и госбюджет.
В ходе консультаций с миссией МВФ будут обсуждаться реформы в Украине и госбюджет. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в Facebook.

"Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год", - написала она.

По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач властей, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.

Напомним, власти Украины рассчитывают получить транш МВФ в 750 млн долларов в конце ноября - декабре. 

Источник: https://korrespondent.net/
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