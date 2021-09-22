Отец стрелка из Перми воевал на Донбассе – СМИ

Отец Тимура Бекмансурова, который 20 сентября убил шесть человек и ранил еще 29 в Пермском государственном университете, воевал на Донбассе. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщило издание Znak со ссылкой на соседа Бекмансуровых.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской (войны – ред.) наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", – рассказал мужчина журналистам, попросив не раскрывать его имени.





Также он рассказал, что Тимур Бекмансуров с детства был знаком с оружием.





"Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", – отметил мужчина.





По его словам, 38 тысяч рублей на ружье, из которого Бекмансуров расстрелял студентов, дали ему летом родители.





"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", – добавил собеседник.





Напомним, мать Тимура Бекмансурова на допросе назвала сына "идеальным ребенком". По ее словам, он был спокойный, заботливый, коммуникабельный и очень любил животных.





"У сына была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он бы туда не прошел", – рассказала женщина и добавила, что парень с детства интересовался оружием.

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