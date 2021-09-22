С 23 сентября по всей Украине будет введена желтая зона

С 23 сентября 2021 года по всей Украине будет установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. Такое решение приняла Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС было принято после доклада министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По результатам заседания комиссия решила:

– установить с 00:00 23 сентября 2021 года желтый уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 во всех регионах Украины;

– применить во всех регионах Украины ограничительные меры, предусмотренные для желтого уровня эпидопасности, обеспечить их исполнение должны главы госадминистраций Киева и областей.

Главам госадминистраций Киева и областей поручено обеспечить возможность вакцинирования сотрудников образовательной системы.

Желтая зона карантина предусматривает такие ограничения:

– образовательные учреждения будут работать при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой;

– не более четырех человек за столиком в заведениях общепита, расстояние между столиками – от 1,5 м;

– кинотеатры и заведения культуры могут работать при заполненности залов на 2/3 или 50% в каждом отдельном зале;

– спортзалы и фитнес-центры могут работать при ограничении – один человек на 10 кв. м.

При этом ограничения желтой зоны не будут применяться:

– если все посетители и 80% работников заведений культуры, общепита, кинотеатров и т.д. будут вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой;

– если перечисленные выше лица будут иметь негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа назад.