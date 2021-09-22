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Новости
Украина
22 сентября 21, 10:06
Зеленский на встрече с диаспорой США обсудил Донбасс
диаспора
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Глава государства пообещал представителями украинских организаций и церквей США реализовать идею двойного гражданства.

Президент Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с украинской диаспорой. На встрече речь шла о двойном гражданстве, ситуации на Донбассе, в частности, и в Украине в целом, сообщает Укринформ.
 
"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, выступая в Украинском институте Америки перед представителями украинских организаций и церквей США.

При этом президент добавил, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - сказал он, имея, судя по всему, в виду РФ.

Зеленский добавил, что следует "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству". При этом, как он подчеркнул, восстановление уважения измеряется конкретными вещами. Например, это строительство дорог.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны", - сказал Зеленский.

По его словам, среди его приоритетов - возвращение в Украину мира. Причем, как заявил президент, это будет происходить дипломатическим путем "с очень сложным государством и сложными людьми".

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он провел встречу с генсеком ООН  Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом.

А также президент встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили вопросы помощи, которую может оказать Турция в освобождении задержанных в Крыму активистов.
Korrespondent
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