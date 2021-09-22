Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 сентября 21, 13:09
Зеленский и Эрдоган обсудили задержания в Крыму
Зеленский и Эрдоган
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский и турецкий президенты на встрече в США обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму, экономические темы и вопросы военного сотрудничества.
Пребывая с рабочим визитом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили вопросы помощи, которую может оказать Турция в освобождении задержанных в Крыму активистов. Об этом сообщает Укринформ.

Встреча глав государств прошла в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.

Эрдоган и Зеленский обсудили гуманитарную ситуацию в аннексированном Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", отметил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся экономики. Главы государств заявили о необходимости завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами. В частности, речь шла о поставках сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

Также обсуждались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он провел встречу с генсеком ООН  Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом. Во время бесед Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации.

А также президент встретился с потенциальными инвесторами. Зеленский сообщил представителям американского бизнеса, что Украина разработала амбициозный план изменений в государстве.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зеленский попросил Эрдогана о помощи
Кулеба дал оценку встрече Зеленского и Байдена
Зеленский обсудил с Байденом Крым
Зеленский оценил встречу с Байденом: Продуктивная
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание ВР
noimageВитренко: Добываем газ дороже, чем продаем
noimageПокушение на Шефира: Венедиктова сообщила детали
noimageУ Зеленского отреагировали на покушение на Шефира
noimageСовершено покушение на советника Зеленского
Лента новостей