Зеленский и Эрдоган обсудили задержания в Крыму

Пребывая с рабочим визитом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили вопросы помощи, которую может оказать Турция в освобождении задержанных в Крыму активистов. Об этом сообщает Укринформ.





Встреча глав государств прошла в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.





Эрдоган и Зеленский обсудили гуманитарную ситуацию в аннексированном Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", отметил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.





На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся экономики. Главы государств заявили о необходимости завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами. В частности, речь шла о поставках сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.





Также обсуждались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.





Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом. Во время бесед Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации.





А также президент встретился с потенциальными инвесторами. Зеленский сообщил представителям американского бизнеса, что Украина разработала амбициозный план изменений в государстве.



