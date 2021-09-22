Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских военнослужащих. Среди бойцов ВСУ потерь нет. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.





"Вблизи Каменки сепаратисты применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. У Лебединского были задействованы гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.





Потерь среди украинских защитников нет.



