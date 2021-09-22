Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 сентября 21, 13:12
Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских военнослужащих. Среди бойцов ВСУ потерь нет. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"Вблизи Каменки сепаратисты применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. У Лебединского были задействованы гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских защитников нет.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
На Донбассе четыре обстрела, без потерь
На Донбассе 11 обстрелов: два бойца ранены
Обострение в ООС: 14 обстрелов, ВСУ понесли потери
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание ВР
noimageВитренко: Добываем газ дороже, чем продаем
noimageПокушение на Шефира: Венедиктова сообщила детали
noimageУ Зеленского отреагировали на покушение на Шефира
noimageСовершено покушение на советника Зеленского
Лента новостей