Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 сентября 21, 13:17
В Украине растет число COVID-заболевших
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За 24 часа вирус унес жизни 105 украинцев. С начала пандемии зафиксирован 55 161 летальный исход.
В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Среди заболевших 625 детей и 125 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 175 человек, болезнь победили 2 095 человек.

За 24 часа вирус унес жизни 105 украинцев. С начала пандемии зафиксирован 55 161 летальный исход.

За сутки протестировано методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, в Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 362 559 человек; выздоровели – 2 235 668 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине за сутки 3,8 тысяч случаев COVID
В Украине резко выросла суточная COVID-смертность
В Украине 4640 новых заражений COVID-19
В Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание ВР
noimageВитренко: Добываем газ дороже, чем продаем
noimageПокушение на Шефира: Венедиктова сообщила детали
noimageУ Зеленского отреагировали на покушение на Шефира
noimageСовершено покушение на советника Зеленского
Лента новостей