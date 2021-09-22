В Украине растет число COVID-заболевших

В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.





Среди заболевших 625 детей и 125 медработников.





Также за минувшие сутки госпитализировано 2 175 человек, болезнь победили 2 095 человек.





За 24 часа вирус унес жизни 105 украинцев. С начала пандемии зафиксирован 55 161 летальный исход.





За сутки протестировано методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, в Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.





За все время пандемии в Украине заболело – 2 362 559 человек; выздоровели – 2 235 668 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.



