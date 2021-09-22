В Украине выпал первый снег

На горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура воздуха утром в среду, 22 сентября опустилась до 4 градусов мороза, шел снег. Об этом сообщили в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста.





"По состоянию на 8:35 22.09.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4°С", - говорится в сообщении.





В то же время в Киеве в среду утром температура воздуха 6 градусов тепла, облачно, местами легкий дождь.



