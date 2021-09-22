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22 сентября 21, 13:23
В Украине выпал первый снег
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В Карпатах температура воздуха опустилась до 4 градусов мороза, выпал снег. На остальной части страны температура пока держится выше нуля.
На горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура воздуха утром в среду, 22 сентября опустилась до 4 градусов мороза, шел снег. Об этом сообщили в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:35 22.09.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4°С", - говорится в сообщении.

В то же время в Киеве в среду утром температура воздуха 6 градусов тепла, облачно, местами легкий дождь.

Источник: https://korrespondent.net/
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