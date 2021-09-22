НБУ назвал факторы роста украинской экономики

Рост ВВП Украины во втором квартале 2021 года на 5,7% обусловлен устойчивым внутренним спросом, ростом инвестиционной активности, а также низкой базой сравнения прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.





В первую очередь, рост экономики поддерживался потреблением домохозяйств, расходы которых увеличились на 17,4% г/г.





Устойчивый потребительский спрос поддерживали высокие темпы роста зарплат, обусловленные оживлением экономической активности после кризиса, повышением минимальной зарплаты, пересмотром зарплат в отраслях здравоохранения и образования и доплатами медикам; повышение пенсий в марте 2021 года и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.





Также важную роль сыграла низкая база сравнения: в прошлом году именно во втором квартале действовали самые жесткие карантинные ограничения, из-за которых потребление домохозяйств существенно сократилось.





Также в НБУ отмечают продолжение восстановления экономики в третьем квартале.





"Во-первых, этому способствует наверстывание темпов уборки урожая в условиях урожайности выше прошлогодней, во-вторых - сохранение устойчивого потребительского спроса из-за высоких темпов роста зарплат и улучшения ситуации на рынке труда. Дополнительное влияние имеет дальнейшее оживление инвестиционной активности, а также благоприятные внешние условия, сформировавшиеся на фоне быстрого восстановления глобальной экономики благодаря распространению вакцинации, масштабным стимулам и растущему оптимизму. Об этом свидетельствуют имеющиеся высокочастотные показатели, в частности розничной торговли, транспорта, сельского хозяйства и отдельных видов промышленности", - говорится в сообщении.





Власти ожидают, что по итогам 2021 года рост ВВП составит 4,1%.



