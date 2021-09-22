Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 сентября 21, 13:58
Совершено покушение на советника Зеленского
Сергей Шефир
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира, он не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения.
Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, его водитель получил три пулевых ранения. 

"По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Информацию о стрельбе подтвердили в полиции, сообщив, что по автомобилю было выпущено около 10 пуль.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Что известно об обострении на Донбассе и реакции мира
Набсовет Укроборонпрома возглавил советник Ермака
В Украину прибудет советник Госдепа США
Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков созывает внеочередное заседание ВР
noimageВитренко: Добываем газ дороже, чем продаем
noimageПокушение на Шефира: Венедиктова сообщила детали
noimageУ Зеленского отреагировали на покушение на Шефира
noimageНБУ назвал факторы роста украинской экономики
Лента новостей