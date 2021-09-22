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Украина
22 сентября 21, 14:03
Покушение на Шефира: Венедиктова сообщила детали
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Автоматная очередь прошила автомобиль, на котором ехал советник президента Украины, насквозь.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в среду, 22 сентября, подтвердила факт нападения на первого помощника президента Сергея Шефира и раскрыла его подробности. По ее словам, автоматная очередь прошила автомобиль.

"Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Венетиктова сообщила, что нападение произошло сегодня утром по дороге между селами Лесники и Ходосивка в Киевской области. 

"Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали", - написала Венедиктова.
 
Она отметила, что находится на месте происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Там же работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
 
Венедиктова пообещала другие подробности и комментарии сообщить позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.
Напомним, автомобиль Шефира обстреляли возле села Лесники Киевской области. По нему выпустили очередь из 10 выстрелов, три пули попали в водителя.

В Офисе президента обстрел автомобиля первого помощника Зеленского связали с противодействием олигархам.

Источник: https://korrespondent.net/
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