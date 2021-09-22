Витренко: Добываем газ дороже, чем продаем

Стоимость добычи газа для Нафтогаза выше, чем цена его реализации, заявляет глава компании Юрий Витренко в среду, 22 сентября.





Такое заявление он сделал после того, как исполнительный директор группы НАК Отто Ватерландер заявил, что себестоимость составляет 1 гривну за кубометр газа.





"Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа", - написал Витренко в Facebook.





По его словам, эту разницу всегда покрывали за счет поступлений от транзита или за счет кредитов.





"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - говорит Витренко.





Себестоимость добычи газа в Нафтогазе обещают раскрыть в отчете за первое полугодие, который вскоре завершат.





Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине добывают около 13 млрд кубометров газа в год, чего почти хватает для нужд населения.



