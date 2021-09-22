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Украина
22 сентября 21, 14:07
Разумков созывает внеочередное заседание ВР
Дмитрий Разумков
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Депутаты рассмотрят четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение №292 о созыве 23 сентября внеочередного пленарного заседания парламента. Об этом в среду, 22 сентября, сообщила пресс-служба ВР.

При этом пресс-секретарь спикера Ольга Туний сообщила, что заседания собирают ради четырех законопроектов.

"В повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", - написала Туний.

Она также уточнила, что заседание состоится 23 сентября в 16:00 по требованию 165 народных депутатов.

Напомним, накануне о том, что Разумков созвал внеочередное заседание парламента заявил главы фракции Слуга народа Давид Арахамия. Отмечалось, что оно созвано по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук предложил изменить закон для заседания Рады онлайн. Согласно законодательству, сейчас в режиме онлайн могут проходить только заседания комитетов.

Источник: https://korrespondent.net/
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