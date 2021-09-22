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Новости
Украина
22 сентября 21, 20:18
Водитель Шефира ранен в ногу, ему сделали операцию
Игорь Семенов
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Пациент Александр Иванько был доставлен в Феофанию на машине скорой помощи.

Раненый водитель первого помощника президента Сергея Шефира, который пострадал во время обстрела автомобиля чиновника, стабилен, угрозы его жизни нет. Об этом рассказал главный врач клинической больницы Феофания Игорь Семенов в эфире Украина 24.

По его словам, пациент Александр Иванько был доставлен в Феофанию на машине скорой помощи. У него было ранение в ногу, при этом пострадавший находился в сознании.

Иванько сразу отправили в операционную, операция прошла успешно – стандартно, без осложнений. После операции его отправили в одно из отделений интенсивной терапии.

Состояние раненого стабильное, угрозы его жизни нет.

"Мы часто делаем такие операции раненым, которых привозят с фронта. Таких операций очень много и наши специалисты полностью владеют методиками таких операций", – сказал Семенов.

На вопрос журналистов, почему раненого водителя Шефира привезли в Феофанию, главврач ответил: "Наверное, потому что это была ближайшая больница, которая могла оказать адекватную помощь. Кроме того, он работник Офиса президента и находится на обслуживании в Феофании, в поликлинике №2".

Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел. 


В Офисе президента заявили, что покушение на Шефира – это борьба с политикой Зеленского. Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, но обещал вернуться в страну сразу после выступления на Генассамблее ООН. 

В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
liga.net
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