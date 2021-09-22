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Новости
Украина
22 сентября 21, 20:38
Зеленский назвал вероятную версию покушения на Шефира. Видео
Зеленский
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Президент Зеленский видит одной из вероятных версий покушения на Сергея Шефира сопротивление групп, которые "раньше все контролировали"

Президент Владимир Зеленский видит одной из вероятных версий покушения на своего первого помощника Сергея Шефира сопротивление групп, которые "раньше все контролировали". Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дом".

"Думаю, у нас большой фундаментальной мафии нет, она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять прямо их не буду, будем ждать следствия... Я считаю, что это давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления... Влиять на меня невозможно", – сказал Зеленский.

При этом он не может сказать с уверенностью, что исполнителя покушения найдут. "Будут делать все, чтобы найти", – сказал президент.

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Он также отметил, что хотел бы обратить внимание на несколько вещей.

"Первая вещь. Я хотел бы, чтобы журналисты посмотрели на риторику тех или иных украинских и российских СМИ, где риторика совпадает, что какая-то ситуация внутри команды... Интересно, когда совпадает некоторая риторика с российской стороны и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей из депутатского корпуса Верховной Рады. Мне кажется, что такой анализ поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам. Я без намеков, это то, что я сам понимаю", – сказал Зеленский.

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Кроме того, он обратил внимание, что "таких шагов, даже в очень сложное время после 2014 года, относительно близких людей президента не было". По мнению Зеленского, это говорит о реакции на реальные изменения в стране.

"Если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня это ускользает из рук. Поэтому я считаю, что это одна из вероятных версий", – отметил глава государства.

Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел. 

В Офисе президента заявили, что покушение на Шефира – это борьба с политикой Зеленского. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что инцидент не остановит детенизацию и деолигархизацию. Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, но обещал вернуться в страну сразу после выступления на Генассамблее ООН. 

В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира. 
liga.net
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