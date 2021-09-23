В черкасском кафе застрелили криминального авторитета. Видео

По данным СМИ, речь идет о криминальных разборках.

22 сентября в Черкассах произошла стрельба в одном из общественных заведений, в результате которой смертельно ранили одного из мужчин. Как сообщает Фраза, злоумышленники скрылись с места происшествия на легковом автомобиле.

Впоследствии транспорт нашли сожженным на выезде из города.

Правоохранители объявили план по перехвату злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было по меньшей мере трое. Все были одеты в одежду темного цвета и с надписями «СБУ».

Издание также публикует видео, снятые камерой видеонаблюдения с места происшествия.

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