Украина перешла в "желтую" зону:как работают школы и садики

Таким образом, в стране меняется ряд требований к работе образовательных заведений.

Отныне не все заведения образования смогут работать в "желтой" зоне офлайн. Исключением станут только те, где по меньшей мере 80% персонала были привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

Кроме того, можно также предоставить в приложении "Дия" сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Есть также важное уточнение. Правило не распространяется на 1-4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина, несмотря на уровень вакцинации персонала.

На дистанционку уходят 5-11 классы школ и вузы, где вакцинировано менее 80% персонала. А в некоторых областях и вовсе заявили, что такие школы не перейдут на дистанционное обучение, а будут закрыты.

Но уйти на домашнее обучение могут и школы с достаточным количеством вакцинации, если более 50% классов пошли на самоизоляцию. На самоизоляцию класс уходит после того, как будет зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.

Напомним, на территории Украины 82% умерших от коронавирусной инфекции являются людьми, старше 60 лет. С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 54 919 человек, из которых 44 940 являются пожилыми.