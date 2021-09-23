Комитет Рады одобрил реформу СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект №3196-д о внесении изменений в закон О Службе безопасности Украины. Об этом в среду, 22 сентября, сообщила заместитель главы комитета, член фракции Слуга народа Марьяна Безуглая в Facebook.





"Комитет только что рекомендовал (законопроект - ред.) по реформе СБУ. В зале с 5.10.21", - указано в сообщении.





Отметим, упомянутая реформа предполагает усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы.





Напомним, 28 сентября этого года Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона об СБУ. "За" в первом чтении проголосовали 285 народных депутатов.





Как сообщалось, если реформа заработает, СБУ лишится, в частности, полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.



