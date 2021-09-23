Зеленский призвал "оживить" ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на общих дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН вечером в среду, 22 сентября, предложил "оживить" деятельность организации.





"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что если ООН не отреагирует действенно на проведение "выборов" в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и Крыма и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов, то, по его словам, "оживлять ООН поздно".





"Выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? <...> Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - подчеркнул Зеленский.



