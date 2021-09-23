Президент в ООН назвал цену реформ в Украине

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН вечером в среду, 22 сентября, рассказал о покушении на его советника Сергея Шефира и назвал этот инцидент "ценой изменений в стране".





Так, глава государства сообщил, что около трех ночи (по времени в Нью-Йорке) ему поступили десятки звонков о том, что на помощника президента Украины совершено покушение.





"12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - отметил Зеленский и добавил, что и Шефир, и водитель живы.





Отметим, до выступления украинский лидер прокомментировал инцидент с покушением в беседе с журналистами. Зеленский заявил, что запугать его и нынешнюю власть не получится.





"Я довольно спокойно отношусь к любым запугиваниям, но мне кажется, что это переход на другой уровень отношений тех или иных групп с властью. Считаю, что мы обязательно будем реагировать только на уровне законодательства, абсолютно справедливо и отстаивать интересы украинских граждан, которые нам дали права изменять государство", - уточнил он.





Глава государства резюмировал, что после выступления на общих дебатах ГА ООН вернется в Украину и подробнее изучит ситуацию.





Напомним, накануне под Киевом было совершено покушение на помощника президента Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля был ранен водитель, сам Шефир не пострадал. Стрелявшие скрылись.





В МВД заявили, что рассматривают три основные версии произошедшего: государственная деятельность, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе - при участии спецслужб иностранных государств.



