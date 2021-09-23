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Новости
Украина
23 сентября 21, 11:28
Президент в ООН назвал цену реформ в Украине
Владимир Зеленский
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Глава Украинского государства проинформировал участников общих дебатов ГА ООН о покушении на его советника Сергея Шефира.
Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН вечером в среду, 22 сентября, рассказал о покушении на его советника Сергея Шефира и назвал этот инцидент "ценой изменений в стране".

Так, глава государства сообщил, что около трех ночи (по времени в Нью-Йорке) ему поступили десятки звонков о том, что на помощника президента Украины совершено покушение.

"12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - отметил Зеленский и добавил, что и Шефир, и водитель живы.

Отметим, до выступления украинский лидер прокомментировал инцидент с покушением в беседе с журналистами. Зеленский заявил, что запугать его и нынешнюю власть не получится.

"Я довольно спокойно отношусь к любым запугиваниям, но мне кажется, что это переход на другой уровень отношений тех или иных групп с властью. Считаю, что мы обязательно будем реагировать только на уровне законодательства, абсолютно справедливо и отстаивать интересы украинских граждан, которые нам дали права изменять государство", - уточнил он.

Глава государства резюмировал, что после выступления на общих дебатах ГА ООН вернется в Украину и подробнее изучит ситуацию.

Напомним, накануне под Киевом было совершено покушение на помощника президента Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля был ранен водитель, сам Шефир не пострадал. Стрелявшие скрылись.

В МВД заявили, что рассматривают три основные версии произошедшего: государственная деятельность, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе - при участии спецслужб иностранных государств.

Источник: https://korrespondent.net/
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