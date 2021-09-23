Зеленский предложил ООН заседать в горячих точках. ВИДЕО

Государствам-участникам ООН следует встречаться в горячих точках по всему миру, включая Донбасс, чтобы лучше видеть эти проблемы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 22 сентября.





"Может, нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них", - сказал Зеленский.









При этом он упомянул о 450 украинцах, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в России, и отметил, что рассчитывает на поддержку мирового сообщества в вопросе их освобождения.









В частности, Зеленский рассказал о задержании в аннексированном Крыму первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова.





"В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права", - заявил президент.





На фоне этого украинский лидер призвал все страны, включая Россию, присоединиться к Крымской платформе.





"Здесь нет избранных, которых нельзя обижать. Я приглашаю присоединиться все страны к декларации Крымской платформы, осудить оккупацию и заявить, что вы против силовой смены границы в мире. И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - сказал Зеленский с трибуны ГА ООН.









Наконец, он выразил благодарность, что пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины был включен в повестку дня Ассамблеи.





Напомним, в своей речи президент Украины призвал государства-члены "оживить" ООН и отреагировать на "выборы" в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и Крыма.



