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Новости
Украина
23 сентября 21, 11:37
Киев и Вашингтон ведут диалог об увеличении помощи
Украина и США
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Украинские власти добиваются расширения финансовой помощи США Украине до миллиарда долларов ежегодно.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ведет переговоры с администрацией США об увеличении финансовой помощи Киеву до миллиарда долларов. Об этом в среду, 22 сентября, сообщила пресс-служба МИД.

"Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в 1 миллиард долларов США в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки", - отметил министр.
Поскольку, добавил Кулеба, значительную часть этой суммы планируют направить на сектор безопасности, в Конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год - это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, глава МИД сообщил, что вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины относятся к наиболее приоритетным в диалоге Киева и Вашингтона.

Источник: https://korrespondent.net/
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