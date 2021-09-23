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Новости
Украина
23 сентября 21, 11:43
В районе ООС число обстрелов выросло, есть раненые
Донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Также враг применил БПЛА и сбросил гранаты.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки враг 12 раз открывал огонь по позициям украинских военнослужащих. Из них два раза враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы. На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из стрелкового оружия позиции ВСУ были обстреляны в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского сепаратисты дважды применили гранатометы различных систем.

У Причепиловки сепаратисты дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь. Бойцов доставили в госпиталь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Источник: https://korrespondent.net/
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