В районе ООС число обстрелов выросло, есть раненые

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки враг 12 раз открывал огонь по позициям украинских военнослужащих. Из них два раза враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.





"В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы. На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного", - говорится в сообщении.





Отмечается, что из стрелкового оружия позиции ВСУ были обстреляны в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского сепаратисты дважды применили гранатометы различных систем.





У Причепиловки сепаратисты дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.





Два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь. Бойцов доставили в госпиталь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.



