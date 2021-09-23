В Украине число COVID-заболевших продолжает расти

В Украине увеличивается число заболевших коронавирусом. Если накануне сообщалось о 6 754 заразившихся, то на сегодня речь идет уже о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев. Среди них 667 детей и 175 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Также за минувшие сутки госпитализированы 2 070 человек; выздоровели 2 305 человек.





За последние 24 часа вирус унес жизни 123украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 55 284 летальных исхода.





За сутки протестировано методом ПЦР – 41 625 человек, методом ИФА – 9 742 человека, экспресс-тестами – 33 568 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, в Киеве (467) и Днепропетровской (456) области.





За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек; выздоровели – 2 237 973 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 593 275.



