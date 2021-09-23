Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.12
USD
26.57
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 сентября 21, 11:50
В Украине число COVID-заболевших продолжает расти
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Количество заболевших резко увеличилось. Лидерами по инфицированию являются Харьковская и Львовская области.
В Украине увеличивается число заболевших коронавирусом. Если накануне сообщалось о 6 754 заразившихся, то на сегодня речь идет уже о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев. Среди них 667 детей и 175 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 070 человек; выздоровели 2 305 человек.

За последние 24 часа вирус унес жизни 123украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 55 284 летальных исхода.

За сутки протестировано методом ПЦР – 41 625 человек, методом ИФА – 9 742 человека,   экспресс-тестами – 33 568 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, в Киеве (467) и Днепропетровской (456) области.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек; выздоровели – 2 237 973 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 593 275.

Источник: https://korrespondent.net/  
Ещё по теме:
В Украине резко снизился прирост COVID-19
В Украине резко выросла суточная COVID-смертность
В Украине 4640 новых заражений COVID-19
В Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Восемь областей соответствуют оранжевой зоне
noimageКулеба оценил участие Зеленского в Генассамблее ООН
noimageВ МВД допросили свидетелей покушения на Шефира
noimageВ Украине за день сделали 145 тысяч прививок
noimageЗеленский встретился с Джонсоном
Лента новостей