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Новости
Украина
23 сентября 21, 11:53
Зеленский встретился с Джонсоном
Владимир Зеленский
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Украинский президент и британский премьер на встрече в Нью-Йорке обсудили усиление взаимодействия в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах. Об этом сообщается в Twitter главы Украины.

"Во время встречи с моим другом Борисом Джонсоном обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле - рост товарооборота на 70%", - говорится в сообщении в соцсети.

Также президент поблагодарил за поддержку целостности Украины и Крымской платформы.

Источник: https://korrespondent.net/
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