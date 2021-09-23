Зеленский встретился с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах. Об этом сообщается в Twitter главы Украины.





"Во время встречи с моим другом Борисом Джонсоном обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле - рост товарооборота на 70%", - говорится в сообщении в соцсети.





Также президент поблагодарил за поддержку целостности Украины и Крымской платформы.



