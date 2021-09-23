В Украине за день сделали 145 тысяч прививок

За минувшие сутки в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса, что почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-центр Минздрава.
Так, одну дозу вакцины получили 91 615 человек, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 53 153 человека.
За прошедшие сутки население вакцинировали:
953 мобильные бригады,
2 993 пункта прививания;
344 центра вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 527 042 человека.
Из которых получили одну дозу вакцины - 6 527 040 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 299 317 человек.
Всего в Украине уже проведено 11 826 357 прививок.
Как сообщалось, в Украине число COVID-заболевших продолжает расти: накануне выявили уже 7 866 новых COVID-случаев.