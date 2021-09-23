В Украине за день сделали 145 тысяч прививок

За минувшие сутки в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса, что почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-центр Минздрава.





Так, одну дозу вакцины получили 91 615 человек, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 53 153 человека.





За прошедшие сутки население вакцинировали:





953 мобильные бригады,

2 993 пункта прививания;

344 центра вакцинации.





В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 527 042 человека.





Из которых получили одну дозу вакцины - 6 527 040 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 299 317 человек.





Всего в Украине уже проведено 11 826 357 прививок.





Как сообщалось, в Украине число COVID-заболевших продолжает расти: накануне выявили уже 7 866 новых COVID-случаев.



