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Новости
Украина
23 сентября 21, 12:08
Кулеба оценил участие Зеленского в Генассамблее ООН
Владимир Зеленский
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Ключевыми заявлениями президента Украины в Нью-Йорке стали темы Крыма, оккупированных территорий и освобождения украинцев.
Президент Владимир Зеленский на 76-й сессии Генассамблеи ООН представил Украину как сильное, демократическое европейское государство, считает глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - заявил Кулеба.

Он отметил принципиальную позицию президента относительно возвращения Крыма и освобождения политзаключенных.

"Президент обратился к международному сообществу с призывом поддержать освобождение около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Он поднимал этот вопрос на всех встречах в Нью-Йорке. Мы передавали список наших политзаключенных партнерам. Это ключевой момент: нет ничего более ценного для Украинского государства, чем свобода его людей", - отметил Кулеба.

Также он подчеркнул важность заявлений президента о Крымской платформе и приглашении государств-членов ООН присоединиться к этому формату.

Кроме того, Кулеба отметил выступление Зеленского на тему борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
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