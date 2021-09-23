Кулеба оценил участие Зеленского в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский на 76-й сессии Генассамблеи ООН представил Украину как сильное, демократическое европейское государство, считает глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.





"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - заявил Кулеба.





Он отметил принципиальную позицию президента относительно возвращения Крыма и освобождения политзаключенных.





"Президент обратился к международному сообществу с призывом поддержать освобождение около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Он поднимал этот вопрос на всех встречах в Нью-Йорке. Мы передавали список наших политзаключенных партнерам. Это ключевой момент: нет ничего более ценного для Украинского государства, чем свобода его людей", - отметил Кулеба.





Также он подчеркнул важность заявлений президента о Крымской платформе и приглашении государств-членов ООН присоединиться к этому формату.





Кроме того, Кулеба отметил выступление Зеленского на тему борьбы с пандемией коронавируса.



