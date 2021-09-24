За кресло мэра Харькова решили бороться еще три кандидата

На выборы мэра Харькова зарегистрировались еще три кандидата. об этом со ссылкой на городскую ТИК сообщает Укринформ в четверг, 23 сентября.

"На сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от Партии Шария Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от Оппозиционной платформы - за жизнь Валерий Говоров", - сказано в сообщении.

Накануне свои кандидатуру выдвинули два претендента-самовыдвиженца - лидер харьковского центра Нацкорпуса Константин Немичев и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

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Напомним, 17 декабря 2020 года многолетний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике Шарите в результате осложнений от заболевания коронавирусом. Его похоронили в Харькове 23 декабря.