В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Кабула

В киевском международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана, отправленный в Кабул для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 23 сентября.

"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились", – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр во время встречи самолета в аэропорту.

Лайнер доставил в Киев 96 человек, среди которых украинцы, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей,лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

Маляр заверили, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.

Накануне СМИ собщили, что Украина пыталась без согласования с талибами провести эвакуацию из Кабула. Но эта операция провалилась из-за афганцев, которые решили взять с собой как можно больше родственников.

Ранее Украина вывезла из Кабула почти 700 человек. При этом эвакуации просили еще около 200 украинцев.